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Tartışmada tüfekle vurulan çiftçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de çiftçi İsmail K., tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Giriş: 21.06.2023 - 14:12 | Güncelleme: ABONE OL
Çiftçi tüfekle öldürüldü
AA

Kocaeli'de pompalı tüfekle vurulan çiftçi yaşamını yitirdi.

İzmit ilçesi Eseler Mahallesi'nde E.D. (34) ile İsmail K. (54) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.D.'nin tüfekle ateş açtığı İsmail K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık personelinin incelemesinde öldüğü anlaşılan İsmail K'nin cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftçilik yapan İsmail K.'nin 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayın ardından teslim olan zanlı E.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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