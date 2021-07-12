Tarlasını sürerken pulluğuna takıldı

DHA

Çorum´un merkeze bağlı Ovasaray köyü yakınlarındaki tarlasını süren ismi açıklanmayan çiftçi, pulluğuna sert bir cisim takıldığını fark etti.

DHA'nın haberine göre traktörden inen çiftçi, pulluğu takıldığı yerden çıkarmak için uğraş verdi.

2 PARÇADAN OLUŞUYOR

Bu sırada çiftçi, 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü objeler buldu.

Bulduğu objelerin tarihi eser olabileceğini düşünen arazi sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine tarlada inceleme yapan Çorum Müze Müdürlüğü ekipleri, 2 objenin hangi döneme ait olduğunu tespit etmek için araştırma başlattı.

Bulunan objelerle ilgili ilerleyen günlerde Çorum Valiliği ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.