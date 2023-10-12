Karabük'te bir çiftçi tarlasına traktörüyle '100. Yıl' yazdı
Karabük'ün Eflani ilçesinde çiftçilik yapan Süleyman Erdem, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle tarlasına traktörüyle '100. Yıl' yazdı
Giriş: 12.10.2023 - 10:00 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:00
Karabük'ün Eflani ilçesinde çiftçi Süleyman Erdem, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla traktörle tarlasına 100. Yıl yazdı.
Halkevli köyünde çiftçilik yapan 28 yaşındaki Erdem, tarlasına 100. Yıl yazmak istedi.
Tarlasına giden Erdem, traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak 100. Yıl yazdı.
Erdem, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.