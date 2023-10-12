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        Haberler Yaşam Çiftçi tarlasına traktörüyle '100. Yıl' yazdı

        Karabük'te bir çiftçi tarlasına traktörüyle '100. Yıl' yazdı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde çiftçilik yapan Süleyman Erdem, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle tarlasına traktörüyle '100. Yıl' yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:00 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:00
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        Çiftçi tarlasına traktörüyle '100. Yıl' yazdı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde çiftçi Süleyman Erdem, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla traktörle tarlasına 100. Yıl yazdı.

        Halkevli köyünde çiftçilik yapan 28 yaşındaki Erdem, tarlasına 100. Yıl yazmak istedi.

        Tarlasına giden Erdem, traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak 100. Yıl yazdı.

        Erdem, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

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        #Cumhuriyetin 100. yılı
        #100. yıl
        #traktör
        #Karabük
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