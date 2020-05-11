Çiftçi seradaki ilk hasadın gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - ŞIRNAK

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sürüyor.Kampanyaya bir destek de İdil ilçesinin Özbek köyü Gırbaraz mezrasında yaşayan çiftçi İdris Akı'dan geldi.Akı, arazisinde 500 metrekarelik alana kurduğu serada yetiştirdiği salatalıkların ilk hasadından elde ettiği kazancı kampanyaya bağışladı.- İlk hasat kampanyaya, ikinci hasat köylüyeAA muhabirine açıklama yapan Akı, 2 yıl önce Genç Çiftçi Projesi’nden aldığı 30 bin liralık hibe ile kurduğu serasında ilk hasadı yaptığını söyledi.Akı, 800 kilogramlık üründen elde ettiği geliri kampanya ile ilgili hesaba aktarılması için Kaymakamlığa teslim ettiğini dile getirerek, "Beklediğimden daha fazla bir üründü. İkinci hasadı da köydeki evlere dağıttım. Koranavirüs nedeniyle köylüler ilçeye gidemiyordu. O nedenle onların ihtiyaçlarını karşılamak istedim. Salgın bitene kadar bu yardımlarımı sürdüreceğim. Bir ay sonra da buğday, mercimek hasadımız olacak. O üründen de bağış yapmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Başlatılan kampanyaya imkanı olan herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini aktaran Akı, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, onun arkasındayız. Bütün çiftçilerin bu kampanyaya destek sağlamasını bekliyorum. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Bu sürecin ancak el ele verirsek üstesinden geliriz. Biz birbirimize yardım etmezsek kimse bize yardım etmez. Biz bize yeteriz." diye konuştu.Akı, en kısa zamanda bu sıkıntılı sürecin atlatılacağına inandığını belirtti.- 2 yıl önce devlet destek vermişti, şimdi o destek sunduÖzbek Köyü muhtarı Mehmet Ali Akı da çiftçinin örnek bir davranış sergilediğini belirtti."Cumhurbaşkanımızın bu kampanyasına şimdi katılmasak ne zaman katılacağız?" diyen Akı, birlik ve beraberliğin önemine değindi.Akı, "Bizim her zamankinden daha çok birbirimize kenetlenmemiz, bu zor zamanı atlatmamız için destek sunmamız gerekiyor. 2 yıl önce devletten destek almıştı, bugün o devlete destek sağlamaya çalışıyor. Bu da çok önemli. Kendisini bu duyarlılığından dolayı kutluyorum. Bütün çiftçilere örnek olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.