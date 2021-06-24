Sisteme başvurusunu 30 Haziran'a kadar yapmayan üreticiler desteklerden ve düşük faizli kredi uygulamalarından yararlanamayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan, tarımsal üretimle uğraşanlar için "nüfus cüzdanı" olarak nitelendirilen ÇKS ile çiftçilik bilgileri, merkezi veri tabanında toplanıyor.
Tarım politikalarının belirlenmesinde de yararlanılan sistemler bütünü olarak hayata geçirilen ÇKS ile çiftçilerin özlük bilgileri, faaliyetleri sırasında kullandıkları arazi, hayvan, girdi gibi varlıkları, ürün deseni, ortalama verimleri gibi datalar kayıt altında tutuluyor.
Sistemde kaydı bulunan ve güncel bilgileri olan üreticiler, mazot, gübre, yem bitkileri, küçük aile işletmesi, sertifikalı tohum kullanımı ve üretimi, fidan, fide kullanımı, iyi tarım uygulamaları, organik tarım desteği, katı organik ve gübre gibi desteklerden yararlanabiliyor. Kayıtlılar, çiftçilere özel uygulanan güncel indirim ve kampanyalara da dahil olabiliyor. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli'ne göre yağlı tohumlu bitkiler, hububat ve baklagil fark ödemesi desteğinden de bu sisteme kayıtlı olanlar faydalanabiliyorlar.
ÇKS başvurusunu yapmayan üreticiler desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor ve düşük faizli kredi kullanamıyor. Bu durumdaki üreticiler, yıl içinde doğal afet sonucu meydana gelen zarar doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden de faydalanamıyor.
Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen düşük faizli kredilerden haberdar olabilmek, devlet destekli projelerden faydalanabilmek için e-Devlet'te bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki bilgilerini sürekli güncellemeleri gerekiyor.
2021 üretim yılı için sisteme başvurularda son haftaya girildi. 30 Haziran'da sona erecek başvuruların kayıt altına alınması için e-Devlet üzerinden doldurulan belgelerin Tarım ve Orman Bakanlığının il ya da ilçe müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.
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