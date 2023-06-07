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Üzüm bağında çiftçi başından vuruldu, zanlı "kuşa ateş ettim" dedi

Manisa'da üzüm bağında traktörüyle ilaçlama yapan çiftçi başından vurularak hayatını kaybetti. Jandarmanın gözaltına aldığı zanlı, bölgede kuş avlamak amacıyla tüfekle ateş ettiğini iddia etti

Giriş: 07.06.2023 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler... Çiftçi başından vuruldu,
AA

Manisa'da bağda traktörünün üzerindeyken başından vurulan çiftçi öldü.

Sarıgöl ilçesi Özpınar Mahallesi'ndeki üzüm bağında traktörüyle zirai ilaçlama yapan Mehmet Menemen (78), kafasına isabet eden kurşunla yaralandı.

Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Menemen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Menemen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, bölgede kuş avlamak amacıyla tüfekle ateş ettiğini iddia eden zanlı A.Ö.'yü (78) gözaltına aldı.

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