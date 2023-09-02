Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çift tabancalı saldırgan, kaldırımda telefonla konuşan kişiyi öldürdü - Güncel haberler

        Çift tabancalı saldırgan, kaldırımda telefonla konuşan kişiyi öldürdü

        Adana'da kaldırım üzerinde telefonla konuşurken yanına yaklaşan motosikletten inen ve başında kask bulunan şüphelinin iki tabancayla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan 42 yaşındaki İbrahim Taşkıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 01:02 Güncelleme: 02.09.2023 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaldırımda telefonla konuşan kişi öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi.

        Kaldırımda telefonla konuşan İbrahim Taşkıran'ın yanına motosikletle iki kişi yaklaştı. Motosikletten inen yüzü maskeli kimliği belirsiz şüpheli, iki elindeki çift tabanca ile Taşkıran'a kurşun yağdırdı.

        Saldırı sırasında can havliyle bir iş yerine sığınan Taşkıran, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının hemen ardından silahı kullanan saldırgan yaya olarak ara sokaklara kaçarken, diğer şüpheli ise motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden çok sayıda kurşun ile ağır yaralanan Taşkıran, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Taşkıran'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri saldırı ile ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #adana
        #adana haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Finaldeyiz!
        Finaldeyiz!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Tarihi zafer sonrası büyük sevinç!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
        Babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Habertürk Anasayfa