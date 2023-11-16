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        Haberler Dünya Çift rahimle doğdu ve ikisinde de bebek taşıyor! Kadınların yalnızca yüzde 0,3'ünde görülüyor

        Çift rahimle doğdu ve ikisinde de bebek taşıyor! Kadınların yalnızca yüzde 0,3'ünde görülüyor

        ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan Kelsey Hatcher 17 yaşında çift rahimli olduğunu öğrendi. Kelsey Hatcher şimdi çift rahimli bir hamile anne adayı, her iki rahminde ayrı bebekler taşıyan Hatcher'ın durumu kadınların yaklaşık yüzde 0,3'ünde görülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:50
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        • 1

          ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan Kelsey Hatcher 17 yaşında çift rahimli olduğunu öğrendi. Doktorların söylediğine göre çok nadir rastlanan ve "uterus didelphys" adı verilen bu durum kadınların yaklaşık yüzde 0,3'ünde görülüyor.

        • 2

          ÇİFT RAHMİNDE İKİ BEBEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

          Masaj terapisti ve üç çocuk annesi olan Kelsey Hatcher Mayıs ayında sekiz haftalık hamileyken ultrason randevusuna gitti. İkiz bebekleri olacağını öğrenen Hatcher çifti aynı zamanda her iki rahimde de birer fetüs bulunduğunu öğrendi.

        • 3

          NORMALDE TEK RAHİM GELİŞİYOR

          Doktorlar Kelsey Hatcher'ın durumunu defalarca inceledi ve şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alabama Üniversitesi Kadın ve Bebek Merkezi'nden Kadın Doğum Uzmanı olan Patel, "uterus didelphys" anomalisi görülen kadınlarda genellikle yalnızca bir rahmin gelişmiş ve işlevsel görev gördüğünü söyledi. Hatcher'ın yumurtaları ise muhtemelen ayrı tüplerden geçerek farklı rahimlere girmişti.

        • 4

          32 yaşındaki Hatcher şu anda 34 haftalık hamile ve gelecek ay sağlıklı çift yumurta ikizi kız bebeklerini bekliyorlar. Ender görülen vakayı çift yumurta ikizi olarak kabul ediyorlar.

        • 5

          BEBEKLER FARKLI GÜNLERDE DOĞABİLİR

          Kelsey ve eşi Caleb Hatcher, doğum sırasında olayların nasıl gelişeceğine bağlı olarak biri ya da her iki bebek için sezaryen gerekebileceğinin farkında. Çünkü iki rahim farklı zamanlarda kasılabilir, yani bebekler saatler, günler ya da haftalar arayla doğabilir.

        • 6

          Kelsey Hatcher hamileliğin önceki hamileliğinden çok farklı geçmediğini söylüyor ve yaşadığı olay her ne kadar sıra dışı olsa bile üzerinde durmamaya çalışıyor, Hatcher "Üzerinde çok fazla durursam korkutucu olabilir" diyor.

          Kaynak: Mashable, Washington Post, Science Alert

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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