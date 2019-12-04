Çift kol nakli yapılan Yusuf ayağa kalktı

04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da 4 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından çift kol nakli gerçekleştirilen Şimşek'in tedavisi sürüyor. Yeni kollarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Şimşek, doktorlarının da desteğiyle bugün ilk kez yürümeye başladı.
AA'nın haberine göre; Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile hastayı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özkan, 9 gün önce ameliyat ettikleri hastanın genel durumunun iyi olduğunu söyledi.
Hastanın fizik tedavi sürecinin de yakında başlayacağını bildiren Özkan, "İlk 10 günü risk olarak kabul ediyoruz. Çok şükür ilk gün yoğun bakımdan çıkmıştı. Bugün itibarıyla yürümeye başladı, destekli yürüyor. Şu an için risklerin büyük kısmını azaltmış durumdayız, on gün yarın doluyor" diye konuştu.
"NİKAH ŞAHİDİ OLACAĞIZ"
Vali Karaloğlu da hastanede dördüncü çift kol naklinin yapıldığını, görüştüğü hastanın sağlığının ve neşesinin yerinde olduğunu ifade etti.
"Dokuları son derece sağlıklı. Parmaklarının ucuna kadar dolaşımın düzgün olduğu anlaşılıyor." diyen Karaloğlu, üniversite yönetimini ve ekibiyle birlikte Ömer Özkan'ı tebrik etti.
Türkiye'de organ naklinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Karaloğlu, "Türkiye'de yılda 5 bin organ nakli gerçekleşiyor, bine yakınını Antalya yapıyor. Türkiye'de organ naklinde Antalya bir numara. Yurt dışından da Antalya ciddi takip ediliyor. Bunu sağlık turizmi noktasında itici güç olarak kullanmak istiyoruz. Organın nakledilebilmesi için organ bağışına ihtiyaç var. Organ bağışında maalesef nakil kadar iyi değiliz. Çift kol nakli yapılan bağışçı, 2'si kornea 8 kişiye hayat verdi. Bu çok önemli." diye konuştu.
Çift kol nakli yapılan hastaya daha önce de Ömer Özkan tarafından doku nakli yapıldığını belirten Karaloğlu, "Hastamız bekarmış, Ömer Özkan hocamız ile hastamızı evlendirmek, nikah şahidi olmak için söz verdik. İnşallah iyileştiğinde nikah şahidi olacağız" ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. Ünal ise hastanede 1982'den bu yana nakil yapıldığını anlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!