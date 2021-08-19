Kollarını kullanacağı günü bekliyor

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, ekibi ve Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından 29 Haziran'da 14 saat süren operasyonla çift kol nakli yapılan Yavuz Ayılmazdır'ın tedavisi serviste sürüyor.
Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ayılmazdır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Operasyonun ardından 50 gün geçtiğini aktaran Özkan, fizik tedavisinin sürdüğünü, herhangi bir sıkıntının olmadığını dile getirdi.
Hastalarının çok mutlu olduğunu vurgulayan Özkan, "Biraz daha toparlanınca karşınıza çıkarmayı planlıyoruz. Şu an dolaşabiliyor, ne isterse yiyip, içiyor. Babası kendisine eşlik ediyor. Kollarını tam olarak kullanması şu an için erken, ancak 10 aya kadar kullanabileceğini düşünüyoruz. Kullandığında da hayat onun için çok daha farklı olacak" diye konuştu.
Ayılmazdır'ın ameliyatın ilk günlerinde biraz gergin ve stresli olduğunu ancak gün geçtikçe mutluluğunun daha da arttığını belirten Özkan, "Dün ziyaret ettim, çok mutlu. Nasıl mutlu olmasın, hayatını hep başkalarıyla idame ettirmek durumundaydı. Bir kaç ay sonra böyle olmayacağını biliyor. Babası da kendisi de çok mutlu. Bu mutluluğu görmek de bizi başka bir haz veriyor" ifadesini kullandı.
Ayılmazdır'ın sabırsızlıkla kollarını kullanabileceğini günü beklediğini anlatan Özkan, hastayı yakından takip ettiklerini ancak yakın zamanda taburcu edebileceklerini kaydetti.
"EN ÖNEMLİ ŞEY BAĞIŞ"
Özkan, nakil için çok sayıda başvuru olduğunu söyledi.Yapılan her işlemin başvuruları artırdığına değinen Özkan, bu tür ameliyatların her gün yapılamayacağını, çok yorucu ve hassas ameliyatlar olduğunu bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle daha hassas davrandıklarını aktaran Özkan, "Çok yorucu, takibi çok enerji gerektiren işlemler. Ekibin de dikkatli olması gerekiyor. En önemli şey ise bağış. Bağışsız bunları yapmamız mümkün değil. Son naklimizde 7 ailenin hayatı değişti. Bir insanın hayatını değiştirmek o kadar kıymetli ki. En büyük hediye" diye konuştu.
İstanbul'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşince ailesi tarafından organları bağışlanan polis memurunun kolları nakledilmişti.
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