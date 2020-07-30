Çift kol nakledilen Yusuf'un bayramlaşma heyecanı

Şimşek, beş yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılınca kollarını kaybetti.
Zor günler yaşayan 26 yaşındaki Şimşek'e, 26 Kasım 2019'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapıldı.
Fizik tedavisi süren Şimşek'in mutluluğu, kollarındaki gelişmeleri gördükçe her geçen gün katlanıyor.
Parmaklarını hareket ettirmeye başlayan Şimşek, Kurban Bayramı arefesinde babası Mustafa ile annesi Mukaddes Şimşek'in elini rahatça öperek bayramlaştı. Şimşek çifti, duygusal anlar yaşadı.
- Parmaklarındaki hareketler umudunu artırdı
Şimşek, AA muhabirine, hayatının en özel anlarından birini yaşadığını söyledi.
Parmaklarını hareket ettirmenin mutluluğunu kelimelerle anlatmasının mümkün olmadığını aktaran Şimşek, "Parmaklarımda küçük hareketler başladı. İlerleyen dönemde ellerimle her şeyi yapabileceğimin umudunu verdi. Beni çok heyecanlandırdı. Parmaklarımla kavramaya başlayınca anne ve babamın da elini öptüm. Yıllar sonra bu şekilde bayramlaşmak çok güzeldi. Çok mutluyum." diye konuştu.
- "Bir baba olarak mutluyum"
Baba Şimşek ise nakil sonrası sürecin kendileri için çok güzel geçtiğini dile getirdi.
Yusuf Oğuz'un her geçen gün kolunu daha iyi kullanmaya başladığını anlatan Şimşek, "Bayram arefesinde oğlumuzun elimizi öpmesi, bayramlaşması anlatılmaz bir duygu. Bir baba olarak mutluyum. Bu hareketlerin devamı gelecek inşallah." dedi.
Anne Şimşek ise bir anne olarak evladını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını kaydetti.
Oğlunun kendi işlerini yapabilecek seviyeye yavaş yavaş geldiğini vurgulayan Şimşek, "Umudumuz her zaman vardı. 'Elimi öpebilecek mi?' diye düşünüyordum. O da oldu. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğunu, her geçen gün nakilli kollarını daha iyi bir şekilde kullanmaya başladığını söyledi.
Parmaklarda hareketlerin önemli bir gelişme olduğuna işaret eden Özkan, ilerleyen süreçte Şimşek'in yaşam kalitesinin daha da artacağını bildirdi.
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