27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz Üniversitesi'nde yaklaşık bir ay önce çift kol nakli yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, elini kolunu sallaya sallaya yürümek istediğini belirtti.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILINCA KOLLARINI KAYBETTİ
Antalya'da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybedince, 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli gerçekleştirilen Şimşek, ilk defa gazetecilerin karşısına çıktı. Basın toplantısı odasına yürüyerek gelen Şimşek'in heyecanlı ve mutlu olduğu görüldü. Sık sık yeni kollarına baktığı gözlenen Şimşek, Ömer ve Özlenen Özkan çiftine teşekkür ettiğini söyledi.
"YENİ YAŞIMA YENİ KOLLARIMLA GİRMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"
Ameliyata girerken çok duygulandığını, heyecanlandığını anlatan Şimşek, "Mutlu bir hayat sürdüreceğiz. Yeni yaşıma yeni kollarımla girmek çok güzel bir duygu. Bundan sonra elimi kolumu sallaya sallaya yürümek istiyorum" dedi.
Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanın taburcu olmasında bir sakınca olmadığını ifade etti. Sürecin çok güzel ilerlediğine değinen Özkan, "Hastaya bütün önerilerimizi yaptık. Fizik tedavisi de yapılıyor. İlaç dozları ayarlandı. Kollarının hareketlenmesi için altı ayı bekliyoruz" dedi.
Tarlada çalışırken iki kolunu silaj makinesine kaptıran Topal'a, Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in kolları nakledilmişti. Akdeniz Üniversitesinde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çift kol nakli başarıyla sonuçlanmıştı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 2010'da Cihan Topal'a, 2012'de Atilla Kavdır'a, 2016'da da Mustafa Sağır'a çift kol nakli gerçekleştirilmişti. Ayrıca aynı ekip tarafından 5 yüz nakli ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla rahim nakli yapılmıştı.
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