Çift dilli yazıtlar UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'nde!

AA

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde yer alan Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili yürütülen çalışmalarda sevindirici sonuç alındı.

AA'nın haberine göre İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından ortak yürütülen çalışmayla çift dilli "Karatepe Yazıtları", UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Türkiye'den miras olarak kaydedilen 70'inci eser oldu.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, UNESCO'ya yapılan başvuruya KÜRSAD'ın önayak olduğunu söyledi.

KÜRSAD'ın kendilerine yaptığı başvuru üzerine müzede bulunan yazıtların UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alınması için bir komisyon kurulmasına karar verildiğini anlatan Uzun, "Biz de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle görüşerek ortak bir komisyon oluşturduk ve UNESCO nezdinde çalışmalara hız verdik. Sonuç itibarıyla sevindirici bir netice de aldık. Hem ülkemiz hem de Osmaniye'miz açısından UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne girmek gerçekten önemli çünkü dünyanın birçok yerinde bu listeye girmek için bekleyen yerler var. Biz, onları geride bırakarak bu listeye girmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEMİZDE ÇOK ZENGİN BİR ARKEOLOJİK MİRAS VAR"

Uzun, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nin arkeolojik açıdan dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bölgemizde zaten çok zengin bir arkeolojik miras var. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz burada gerçekten çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkarılması adına, arkeoloji bölümümüzdeki arkadaşlarımız bölgemizde birçok yerde kazılara katılıyor. Türkiye'nin her yerinde kazılara katılıyorlar ama öncelikle bölgemizdeki kazılarda daha etkin bir biçimde yer aldıklarını söyleyebiliriz."

"MÜZENİN UNESCO'NUN İKİ LİSTESİNDE BİRDEN OLMASI ÖNEMLİ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasının ardından müzenin önemli turizm destinasyonları arasına girdiğini ifade etti.

Müzede bulunan çift dille yazılmış yazıtların müzenin listeye girmesiyle tekrar gündeme geldiğini aktaran Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazıtlarımız, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alınmasıyla tüm dünyaca bilinen bir listede kayıt altına alınmış oldu. Bu sayede hem Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi bir kere daha dikkati çekmiş hem de yazıtlarımız listedeki 70 kayıtlı miras eser arasına girmiş oldu. Müzemizin UNESCO'ya ait iki önemli listede birden olması, tanıtım açısından oldukça önemli bir destek sağlayacak. Böylelikle hem Turist Rehberleri Odası hem de Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, bu bölgeyi işaret edecektir. Dolayısıyla bu, Osmaniye'mizin, memleketimizin tanıtılması anlamında önemli bir adım olacaktır."

"BÖLGEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ SAĞLADI"

KÜRSAD Başkanı Mustafa Çakar da müzede bulunan yazıtların UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alınması için ilgili kurumlarla ortaklaşa çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Ortaklaşa kurulan komisyonda yer alan uzman akademisyenlerin hazırladığı raporla UNESCO'ya başvurduklarını anlatan Çakar, şunları kaydetti:

"Yapılan toplantı sonucu müzede yer alan çift dilli yazıtların UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alınmasına karar verildi. Ülkemiz açısından, yöremiz açısından kültürel değer olarak çok büyük bir önem kazanan bu yazıtların listeye alınmasıyla bölgemiz için büyük bir kazanç sağlanmıştır."