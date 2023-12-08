Çift başlı buzağı mucizesi!
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir ineğin doğurduğu çift başlı buzağı, 1 saat sonra öldü
Giriş: 08.12.2023 - 00:33 Güncelleme: 08.12.2023 - 00:33
Niksar ilçesine bağlı çiçekli köyünde hayvancılıkla uğraşan Rüsdem Kahraman´ın gebe ineği, akşam saatlerinde çift başlı buzağı doğurdu.
Çift başlı olarak doğan buzağı, 1 saat hayatta kalabildi. Çift başlı buzağı doğduğunu duyan köy sakinleri ise Kahraman'ın ahırına akın etti.
Rüsdem Kahraman ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını ve şaşkın olduklarını söyledi.