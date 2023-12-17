Ciddi derecede zarar veriyor! İşte asla dokunmamanız gereken 7 bitki!
Doğa, hem güzel hem de tehlikeli olabilen çeşitli bitkilere ev sahipliği yapmaktadır. Bu bitkilerden bazıları, temas halinde ciddi sağlık sorunlarına veya hatta ölüme neden olabilir. Bu nedenle, bu tür bitkilerden uzak durmak ve onları tanımak önemlidir. İşte dokunduğunuzda ciddi zararlar meydana getirebilecek 7 bitki...
- 1
Doğa, güzel ve büyüleyici bir yerdir. Ancak, doğada dikkat edilmesi gereken tehlikeler de vardır. Bu tehlikelerden biri, zehirli bitkilerdir ve bunlar cilt tahrişinden ölüme kadar çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, bu bitkileri tanımak ve onlardan uzak durmak önemlidir. İşte mutlaka tanımanız ve temas etmemeniz gereken 7 bitki…
- 2
MANŞİNEL
Manşinel Florida'ya, Karayipler'e ve bazı bölgelere özgü yaprak dökmeyen bir ağaçtır Orta ve Güney Amerika. Yaprakları ve meyveleri elmaya benzer. Zararsız gibi görünse de İspanyollar ona manzanilla de la muerte ("küçük ölüm elması") adını koymuştur. İçeriğinde toksin barındırır ve yenmesi durumunda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Yaprakların ve kabuğun sütlü özsuyu, güçlü bir alerjik cilt reaksiyonuna neden olan forbol adı verilen tahriş edici bir kimyasal içerir. Ağacın içinden düşen yağmur damlaları forbol toplayabilir ve altında duran kişiyi yakabilir. Ağaca dokunmak bile cildin su toplamasına neden olabilir.
- 3
ISIRGAN OTU
Isırgan otu, Avrasya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika'da bulunur. Ülkemizde de sıklıkla bilinen ısırgan otunun yaprakları ve genç gövdeleri, formik asit içeren, yakıcı tüylerle donatılmıştır. İğneye benzeyen bu tüyler, dokunulduğunda cilde acı veren asit enjekte ederek yanma, karıncalanma hissi ve kaşıntılı döküntülere neden olur. Semptomlar genellikle 24 saatten uzun sürmez. İlginçtir ki, pişirilen bitkinin tüketimi güvenlidir ve ülkemizde de birçok yemekte kullanılır.
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- 4
ZEHİRLİ SARMAŞIK
Afrika zehirli sarmaşık olarak da bilinen acı çalısı (Smodingium argutum) Güney Afrika'ya özgüdür ve ismine yakışır şekilde yaşar. Bitki bir çalı veya küçük bir ağaçtır ve heptadesil katekoller olarak bilinen kimyasallarla yüklü kremsi bir özsu yayar. Kuruduğunda siyaha dönüşen özsuyuyla temas, kabarcıklarla birlikte canlı, şişmiş bir kızarıklığa neden olur, ancak bazı insanlar bu hastalığa karşı bağışıktır. Semptomlar genellikle birkaç gün sonra azalır.
- 5
KIRMIZI ZEHİRLİ ÖKSE OTU
Kırmızı zehirli ökseotu, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kesimlerinde yaygın olarak bulunan zehirli bir bitkidir. Bitki, küçük, kırmızı çiçeklere sahiptir. Kırmızı zehirli ökseotu ile temas halindeyseniz, etkilenen bölgeyi hemen sabun ve suyla yıkayınız ve ardından bir antibiyotik krem uygulayınız. Ayrıca, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi semptomlar yaşarsanız, derhal tıbbi yardım almalısınız.
- 6
YILAN OTU
Yılan otu, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kesimlerinde yaygın olarak bulunan zehirli bir bitkidir. Bitki, küçük, beyaz çiçeklere sahiptir. Yılan otu ile temas halindeyseniz, etkilenen bölgeyi hemen sabun ve suyla yıkayınız ve ardından bir antibiyotik krem uygulayınız. Ayrıca, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi semptomlar yaşarsanız, derhal tıbbi yardım almalısınız.
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- 7
DEV TAVŞANCIL OTU
Birçok bölgede bulunan Heracleum mantegazzianumH. sphondylium yani Dev yaban otu olarak bilinen bitki, yapraklarında ve çiçeklerinde furokoumarin adı verilen kimyasallar içerir. Temas edildiğinde derinin şiddetli kabarcıklar halinde patladığı fitofotodermatite neden olabilir.