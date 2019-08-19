İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybetti

İstanbul’da önceki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini ve bazı alt geçitleri su basmıştı. Su ile dolan Unkapanı alt geçidinde uzun zamandır yaşayan ve adının kimsenin bilmediği 'Cici Baba' lakaplı şahsın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan şahsın kimliği belirlendi. Yapılan incelmelerde hayatını kaybeden şahsın Ordu nüfusuna kayıtlı 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu belirlendi.