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Parkta çiçek sepetinin yanında cansız bedeni bulundu

Antalya'da parkta bir kişinin cansız bedeni bulundu. Çiçek satıcısı olduğu değerlendirilen, üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin yanındaki sepette satışa hazır çiçekler olduğu görüldü

Giriş: 16.06.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Çiçek sepetinin yanında ölü bulundu
DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Recep Bilgin Parkı'nda saat 08.30 sıralarında bankın yan tarafında yüzüstü hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan 50-55 yaşlarındaki erkek kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cansız beden, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çiçek sattığı değerlendirilen kişinin yanı başındaki sepette çiçeklerin olması dikkati çekti.

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