Çiçek Adası'nın 17 yıllık sakinleri

Ayşe Afacan (76) ve Hüseyin Hulusi Afacan (79) çifti, mübadele döneminde, Hatırlı, Katrinli, Uysal ve Katerinli ailelerine Midilli Adası'ndaki mülklerine karşılık tahsis edilen, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırlarındaki ana karaya 600 metre uzaklıktaki Çiçek Adası'nda yaşıyor.
Evlerinin 17 yıl önce yaşanan hortumdan zarar görmesiyle Çiçek Adası'na yerleşen ve o günden beri adadan ayrılmayan çift, zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı, nergis çiçekleriyle ünlü adada yaşadıkları izole hayattan memnun.
Kendilerinden başka kimsenin yaşamadığı adada sakin bir hayat süren çift, gözlerden uzak olmanın keyfini çıkarıyor
- "Ada sahilinde eşimle çay kahve içerek vakit geçiriyoruz"
Ayşe Afacan, AA muhabirine, Kazdağları'ndan gelen oksijen ve çam kokusu sayesinde yıllardır grip bile olmadıklarını belirtti.
Şehirdekilere ada hayatını tavsiye eden Afacan, "Yiyeceğimiz kadar bakla, patlıcan, domates, biber, maydanoz, nane üretiyoruz. Farklı ihtiyaçlar için birkaç günde bir tekneyle Ayvalık'a gidip geliyoruz." dedi.
Adada güneş paneli ve rüzgar gülü ile kendi elektrik enerjilerini ürettiklerini belirten Afacan, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu enerji bize gün boyu yetiyor. Cep telefonlarımızı şarj ediyoruz, televizyon izliyoruz. Hava karardıktan sonra güneş paneli çalışmıyor. Biz de hava güzelse ada sahilinde eşimle çay, kahve içerek vakit geçiriyoruz. Haftasonları Ayvalık'tan dostlarımızın evlerine giderek konuk oluyor, bazen de onları adadaki evimizde konuk ediyoruz."
- "Adayı yangınlardan ve insanların vereceği zararlardan koruyoruz"
Hulusi Afacan da hindi, tavuk, horoz, ördek, tavşan ve köpek beslediklerini anlattı.
Her gün nasiplerini denizde arayan balıkçıların adanın çevresinde balık tutmaya geldiğini ve o balıkçılarla çok iyi dostluklar kurduklarını dile getiren Afacan, şunları kaydetti:
"Bazen adaya tekneleriyle gelen aileler oluyor ve piknik ateşi yakıyorlar. Eşimle adanın öteki ucuna yürüyerek bu vatandaşların yaktığı ateşi söndürmelerini sağlıyoruz. Biz 17 yıldan bu yana bu adada hem yaşıyor hem de adayı yangınlardan ve insanların vereceği zararlardan koruyoruz."
Afacan, yılbaşına doğru adada dünyanın en güzel nergis çiçeklerinin açtığını ve bu çiçeklerin saçtığı kokuların kendilerini son derece dinç ve dirayetli tuttuğunu da sözlerine ekledi.
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