Cicaldau'nun golü Romanya'ya yetmedi!

Romanya, hazırlık maçında İsrail ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada 2-0 öne geçen Romanya ikinci yarı kalesinde bulduğu gollerle skoru koruyamadı ve taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Romanya'nın golleri 11. dakikada Galatasaraylı futbolcu Cicaldau ve 24.dakikada Dennis Man'den geldi. İsrail'in gollerini ise 58 ve 59. dakikalarda Munas Dabbur attı.