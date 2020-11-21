Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Kent genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğanın beyaz örtüyle kaplandığı kentte yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti. Vatandaşlar karla kaplanan araçlarını ve evlerinin önünü temizledi.

Öte yandan Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü ekipleri de kar küreme çalışması başlattı.

- Kar yağışı turizmcileri sevindirdi

Sarıkamış ilçesinde yağışlarla kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşması ise turizmcileri sevindirdi.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "İki gündür bölgemizde kar yağışı devam ediyor. Her taraf beyaza büründü ve güzel manzara oluştu. Yeterince kar yağdığında kar makinemizle pistleri hazır hale getirerek hizmete sunacağız." dedi.