Ara tatilde de kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'de kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı.
AA'nın haberine göre havanın birçok yerde yavaş yavaş ısındığı ve batı illerinde bazı vatandaşların denize girmeye başladığı son günlerde, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Cıbıltepe'de turistler kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.
Kar yağışıyla sezonun uzadığı kayak merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığının takviminde yer alan 11-15 Nisan'daki ara tatil döneminde de öğrenciler ile velilerine kayak hizmeti sunulacak.
Soğuk hava nedeniyle kar kalitesinin bozulmadığı merkezde oteller, tatil döneminde kayakseverleri ağırlamaya hazır.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 2 bin 900 yatak kapasiteli 3'ü 5 yıldızlı 8 otelin yanı sıra çok sayıda apart otel bulunuyor.
"KAYAKSEVERLERİ TATİLLERİNİN FİNALİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"
Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, kent genelinin bu yıl mart ayında yoğun kar aldığını söyledi.
Yüksek rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde de 10 gün boyunca kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Taş, şöyle konuştu:
"Kar yağışı, kayakseverlere bulunmaz bir kar kalitesi getirdi. Sezon sonu beklemediğimiz bir kar olabilir ama bütün kayakseverler için bir fırsat oluşturmuştur. Tesisler olarak biz de bununla ilgili kampanyalar düzenledik. Valiliğimizle yaptığımız görüşmede ara tatil dolayısıyla liftlerin 17 Nisan'a kadar açık kalmasını istedik. Sağ olsunlar bize desteklerini esirgemediler. Bu anlamda bölgemizde oteller, 17 Nisan'a kadar hizmet verecek. Bütün kayakseverleri tatillerinin finalini yapmaya davet ediyoruz."
Kayak eğitmeni Barış Yanardağ da martın son günlerinde olmalarına rağmen pistlerin karla dolu olduğunu belirterek, "Bütün kayakseverleri, turizm için başka illerden ve çevre illerden gelenleri kayak merkezine davet ediyoruz. Beyaza bürünmüş sarıçam ormanlarını, bu doğal güzellikleri görsünler" diye konuştu.
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