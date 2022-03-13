Cibali-Alibeyköy tramvay seferleri yeniden başladı

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'ndaki seferler yeniden başladı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır" ifadesine yer verildi.