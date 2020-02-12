12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( CIA) ve Alman Dış İstihbarat Teşkilatının (BND),İsviçreli bir paravan şirket kanalıyla 120'den fazla ülkeye sattıkları cihazlar üzerinden bu ülkelerin hükümet yetkililerini on yıllarca dinlediği ortaya çıktı.
Washington Post gazetesi ve Alman yayın organı ZDF'nin, gizli CIA ve BND belgelerine dayanarak hazırladığı ortak haberde, söz konusu iki teşkilatın, İsviçre merkezli "Cyrpto AG" şirketinden satılan cihazlar aracılığıyla 120'den fazla ülkeyi gizlice dinledikleri ve bunu "yüzyılın istihbarat darbesi" olarak nitelendirdikleri belirtildi.
2'nci Dünya Savaşı'nın bittiği 1940'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar Cyrpto'nun gizli sahipleri olan CIA ve BND'nin, şirketin diğer ülkelere sattığı cihazlarla tüm kodları kırdığı vurgulanan haberde, bu cihazlara hükümetlerin mesajlarını okuyabilmelerine olanak tanıyan ekipmanlar yerleştirdiği ifade edildi.
Haberde, böylece CIA ve BND'nin, aralarında Türkiye, Pakistan, İran ve Hindistan'ın da yer aldığı birçok ülkenin hükümet yetkililerini on yıllar boyunca bu cihazlar üzerinden dinlediği kaydedildi.
"YÜZYILIN İSTİHBARAT DARBESİ"
Washington Post ve ZDF'nin ele geçirdiği belgelerde, Cyrpto'nun ülkelerin istihbaratlarına gizli erişim sağlarken milyonlarca dolar kazanç elde ettiği ve bu durumun "yüzyılın istihbarat darbesi" olarak nitelendirildiği belirtildi.
Belgelerde, "Yabancı hükümetler, ABD'ye ve Batı Almanya'ya en gizli sırlarının en az iki yabancı ülke tarafından okunması için iyi bir para ödüyorlardı." ifadesinin yer alması ise dikkati çekti.
Söz konusu cihazlar üzerinden ABD'nin 1979'da İran'daki rehine krizinde İran'ı ve 1986'da Batı Berlin'deki bir diskonun bombalanması olayında Libya'yı dinlediği kaydedildi.
ORTAKLIK 1990'LI YILLARIN BAŞINDA SON BULDU
Alman istihbaratının, 1990'lı yılların başında para konusundaki anlaşmazlıklar ve ABD'nin Almanya'nın bazı müttefiklerini dinlemek istemesi üzerine şirketten ayrıldığı, CIA'in Berlin hükümetinin hisselerini satın aldığı belirtildi.
CIA'in de elindeki hisseleri satması üzerine 2018'de ikiye bölünen Crypto şirketi, söz konusu haberlerin ardından resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "CIA ya da BND ile bir ilişkimiz yok, hiçbir zaman da olmadı." ifadelerini kullandı.
CIA ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!