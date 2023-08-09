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        Haberler Magazin Christopher Nolan film alanında hiçbir eğitim almadığını biliyor musunuz?

        Ünlü yönetmen Christopher Nolan film alanında hiçbir eğitim almadan nasıl başarılı oldu?

        30 Temmuz 1970'te Londra'da dünyaya gelen Christopher Nolan, küçüklüğünden beri yönetmenlik hayali kuruyordu. Henüz sekiz yaşındayken babasının kamerasıyla kısa filmler çekiyordu. Okul hayatı boyunca Nolan hiç sinema ve televizyona dair bir eğitim almadı. Peki dünyanın en iyi yönetmenlerinden birisi olan Christopher Nolan, başarısını neye borçlu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 09:45
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        • 1

          YÖNETMENLİK KONUSUNDA HİÇBİR EĞİTİM ALMADI

          Okul hayatı boyunca film eğitimi almamış olan Christopher Nolan, Oppenheimer, The Prestige, Dunkirk, Inception, Kara Şövalye Yükseliyor, Interstellar, Tenet ve daha birçok filmin yönetmenliğini yapmış bir sanatçıdır.

        • 2

          ASLA GÖRSEL EFEKT KULLANMAZ

          Zamanla çocukluğundan beri hayalini kurduğu yönetmenlik konusunda kendisini geliştiren Nolan, yıllar sonra tarihin en ünlü yönetmenlerinden biri olmayı başardı. Christopher Nolan'ın yönetmenlik konusunda ön plana çıkmasının sağlayan özelliklerden biri ise filmlerinde hiçbir zaman görsel efekt kullanmamasıdır.

        • 3

          İLK FİLMİ "THE FOLLOWİNG"

          Nolan'ın ilk filmi "The Following"dir. Kısa filmlerinden sonra ilk uzun metraj filmi ile The Following, kendi hayatında yaşadıklarından yola çıkarak kamera çekimlerini gerçekleştirmiştir. Genç yaşta sıradışı bir senaryoyla karşımıza çıkan Nolan ses getirmeyi başarmıştır.

        • 4

          "MEMENTO" İLE ÇIKIŞ YAPTI

          Nolan'ın adını duyurmasını başardığı yapıtlardan birisi de "Memento"dur. Filmde işlenen her detay tek tek düşünülmüştür. Memento filmi ile altın küreye aday gösterilmiştir.

        • 5

          Nolan normalde Londra Üniversitesi Akademisi'nde İngiliz Dili Edebiyatı okumuştur. Christopher Nolan'ın hayalini kurduğu yönetmenlik arzusunu gerçekleştirmek için gösterdiği çaba ve gayret, bugünki başarısının sırrını açıklıyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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