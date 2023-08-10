ASLA GÖRSEL EFEKT KULLANMAZ

Zamanla çocukluğundan beri hayalini kurduğu yönetmenlik konusunda kendisini geliştiren Nolan, yıllar sonra tarihin en ünlü yönetmenlerinden biri olmayı başardı. Christopher Nolan'ın yönetmenlik konusunda ön plana çıkmasının sağlayan özelliklerden biri ise filmlerinde hiçbir zaman görsel efekt kullanmamasıdır.