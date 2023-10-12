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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Christophe Galtier Katar ekini Al Duhail'le sözleşme imzaladı! - Futbol Haberleri

        Christophe Galtier Katar ekini Al Duhail'le sözleşme imzaladı!

        Fransız devi PSG'den ayrılan teknik direktör Christophe Galtier, Katar Ligi ekibi Al Duhail ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 18:33 Güncelleme: 12.10.2023 - 18:33
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        Galtier'in yeni durağı Katar!
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        Katar Ligi ekibi Al Duhail, teknik direktörlük görevine Fransız Christophe Galtier'i getirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli Hernan Crespo'nun ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 2025 yılına kadar 57 yaşındaki Galtier ile anlaşıldığı kaydedildi.

        Deneyimli teknik adam, Fransa'da Lille ve Paris Saint-Germain ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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