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Christophe Galtier, ırkçılık ve ayrımcılık iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Nice’in eski sportif direktörü Fournier, Galtier'in Nice teknik direktörü iken kendisine gönderdiği elektronik postadaki detaylar gündeme bomba gibi düşmüştü. Galtier, bugün konu hakkında açıklama yaptı

Giriş: 14.04.2023 - 16:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, hakkındaki ırkçı ve ayrımcı iddiaları sonrası ilk kez açıklama yaptı.

  • Fransız teknik adam, "Zor günlerdi, çıkan iddialar sonrasında şoka uğradım. Bu sebeple de işime sığındım ve takımımla çalıştım sadece, takımla çalışmak bana iyi geldi. Hakkımda söylenenler, söylediğim iddia edilen sözler karşısında büyük bir şok yaşadım. Ben sosyal konutlarda, banliyöde, kültürel bir zenginlik içinde din, renk, kök ayrımı yapmadan diğerine daima saygı ile yaklaşan bir yapı içinde büyüdüm. Tüm hayatımı başkalarıyla birlikte huzurlu ve paylaşarak yaşadım. İsmimin ve ailemin bu şekilde kirletilmesini kabul edemem." dedi.

  • L'Equipe muhabirinin "Christophe, bu olayla bir intikamın kurbanı olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Teşekkür ediyorum. İyi günler." cevabıyla basın toplantısını hızlıca noktaladı.

  • BURAK YILMAZ NE SÖYLEDİ?

    Burak Yılmaz, Galtier için destek paylaşımında, "Bugün haberleri okudum ve bir şeyler söylemem gerektiğini hissettim. Galtier ile çalıştığım süreç boyunca, ondan dinim ya da ırkım hakkında hiçbir olumsuz davranış hissetmedim. O harika bir teknik direktör ve aynı zamanda harika bir insan." ifadelerini kullandı.

  • NELER YAŞANDI?

    RMC Sport'un haberinde Nice sportif direktörü Julien Fournier, geçen sezonki teknik direktörleri Christophe Galtier’nin “Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olmamalı.” dediğini iddia etmişti. 

  • "CUMA NAMAZINA GİDEN PİSLİKLER!"

    Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu gündem oldu.

  • Öte yandan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin de Galtier'in sözleri hakkında kulüp içinde bir soruşturma başlattığı aktarılmıştı.

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