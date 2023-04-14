Fransız teknik adam, "Zor günlerdi, çıkan iddialar sonrasında şoka uğradım. Bu sebeple de işime sığındım ve takımımla çalıştım sadece, takımla çalışmak bana iyi geldi. Hakkımda söylenenler, söylediğim iddia edilen sözler karşısında büyük bir şok yaşadım. Ben sosyal konutlarda, banliyöde, kültürel bir zenginlik içinde din, renk, kök ayrımı yapmadan diğerine daima saygı ile yaklaşan bir yapı içinde büyüdüm. Tüm hayatımı başkalarıyla birlikte huzurlu ve paylaşarak yaşadım. İsmimin ve ailemin bu şekilde kirletilmesini kabul edemem." dedi.