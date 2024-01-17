Christine Baumgartner, eski eşi Kevin Costner'ın arkadaşına aşık oldu iddiası
Kevin Costner ve Christine Baumgartner, 18 yıllık evliliklerini 2023'te sonlandırmıştı. Baumgartner, boşanma sürecinde kendisi için "Eşimin beni aldatmadığından emin değilim" diyen Costner'ın arkadaşı ve aynı zamanda komşusu olan iş insanı Josh Connor ile aşk yaşadığı ileri sürüldü
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'Kurtlarla Dans', 'Bodyguard', 'Harberci' ve 'Kusursuz Dünya' gibi filmlerin başrol oyuncusu Kevin Costner, özel hayatında çalkantılı bir döneme girmişti. Kevin Costner, Christine Baumgartner ile 18 yıllık evliliğini sonlandırma kararı almıştı.
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Kevin Costner'ın menajeri yaptığı açıklamada, "Bay Costner’ın kontrolünün dışındaki koşulların ortaya çıkması nedeniyle evliliğini sonlandırmaması büyük bir üzüntü. Bu zor zamanda kendisinin, Christine’in ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz" demişti.
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"EŞİMİN BENİ ALDATMADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM"
Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın boşanma davası sürerken bu maddi konular dışında o dönemde çok ön plana çıkmayan başka bir iddia daha vardı. İkili, 'yasak aşk' iddialarıyla gündeme gelmişti. Buna göre Baumgartner, eşini hem Costner'ın arkadaşı hem de komşuları olan finansçı Josh Cononr ile aldatıyordu.
Dava sürerken ikili, bir değil iki kez birlikte tatile çıkmıştı. Hatta bir tanık onları samimi bir şekilde gördüğünü bile ileri sürmüştü.
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Christine Baumgartner, duruşmalar sırasında Kevin Costner'ı, Josh Connor ile aldatıp aldatmadığı konusundaki soruya olumsuz yanıt vermişti. Baumgartner, Connor ile arkadaş olduklarını ve ondan 20 bin dolar borç aldığını ileri sürmüştü. Bu paranın 10 bin dolarını annesine verdiğini belirten Baumgartner, "Çünkü Kevin anneme de maddi yardımda bulunuyordu. Fakat boşanma davası açılınca bu yardım kesildi. Ben de Connor'dan borç almak zorunda kaldım. Sonra paranın yarısına ihtiyacım kalmayınca 10 bin doları ona geri verdim" diyerek anlatmıştı.
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Kevin Costner ise ısrarla "Evliliğimiz süresince asla eşimi aldatmadım. Ancak eşimin evlilik sırasında beni aldatıp, aldatmadığından emin değilim" diyerek sadakatsizliğe uğradığını ileri sürmüştü.
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Şimdi Kevin Costner'ın eski eşi Christine Baumgartner ile ilgili yeni bir iddia daha var. People'ın haberine göre; Baumgartner, evliyken Costner'ı aldattığı ileri sürülen Josh Connor ile aşk yaşıyor. İleri sürülenlere göre bir zamanlar Kevin Costner'ın arkadaşı olan Josh Connor da boşanmış bir baba. Bu yüzden Baumgartner'ın hayatını yeniden kurmaya çalışırken neler hissettiğini çok iyi anlıyor.
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People Dergisi'ne konuşan kaynaklara göre Baumgartner ile Connor, birkaç aydır flört ediyor. Fakat bu durum Baumgartner'ın evli olduğu sırada Costner'ı aldattığı anlamına da gelmiyor.
Aynı kaynak, Connor'ın bir zamanlar gerçekten de çiftin arkadaşı olduğunu, romantik ilişkinin boşanmadan sonra başladığını da söyledi.
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"ARKADAŞTAN ÖTE BİR SAMİMİYET VARDI"
Öte yandan 2023'ün Eylül ayında Baumgartner ile Connor'ı Hawai tatilinde birlikte gören bir tanık, İngiliz Daily Mail gazetesine konuşmuştu. Onun söylediğine göre ikili arkadaştan öte bir samimiyet içindeydi.
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"ELİ CHRISTINE'iN BACAĞINDAYDI"
Bu arada Christine Baumgartner ile Josh Connor'ın Hawai tatilinde birlikte gören bazı kişiler de magazin basınına konuşmuştu.
Onların sözleri de şaibeli bulunmuştu. Bir tanık ikiliyi nasıl gördüğünü şöyle anlatmıştı: ABD basınına konuşan bir tanık ikiliyi yan yana gördüğünü belirtip aralarındaki samimiyetten söz etti.
Adı açıklanmayan tanık şu ifadeleri kullanmıştı: Masada karşılıklı oturuyorlardı. Sohbet edip gülüyorlardı. Christine karşısındaki yakışıklı adama telefonundaki bazı fotoğrafları gösteriyordu. Sonra adam kalkıp onun yanına oturdu. Aralarında özel bir ilişki olup olmadığını söylemek zor. Ama yakışıklı adam, elini Christine'in bacağına koyuyordu. Bu kesinlikle fiziksel bir etkileşimdi.
Fotoğraflar: Bacgrid, Avalon
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