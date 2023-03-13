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Christina Hendricks: Birbirimize evlenme teklifi ettik - Magazin haberleri

Christina Hendricks: Birbirimize evlenme teklifi ettik

Christina Hendricks, sevgilisi George Bianchini ile nişanlandığını duyurdu. Ünlü oyuncu, "Birbirimize evlenme teklifi ettik. İkimiz için de mutluyum" dedi

Giriş: 13.03.2023 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Christina Hendricks ile bir süredir aşk yaşadığı kameraman sevgilisi George Bianchini evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, nişanlandıklarını açıkladı.

  • "BİRBİRİMİZE EVLENME TEKLİFİ ETTİK"

    Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, "Birbirimize evlenme teklifi ettik ve 'Evet' dedik! Onu sonsuza kadar seveceğim ve ona değer vereceğim" ifadelerini kullandı. Takipçileri ünlü çifte tebrik mesajları yağdırdı.

  • BİRLİKTE ROL ALDILAR

    Hendricks ve Bianchini, 2018'de 'Good Girls'te birlikte çalışmıştı. 2021'de biten dizi 4 sezon sürmüştü.

  • "BİR SONRAKİ ADIMIMIZI BİRLİKTE AMA AYRI YOLLARA ATIYORUZ"

    Christina Hendricks, daha önce 'Body of Proof'ta rol alan Geoffrey Arend'le evliydi. Çift, 12 yıllık birlikteliğin ardından 2019'da ayrıldıklarını açıklamıştı.

    Hendricks, o dönemki açıklamasında, "12 yıl önce aşık olduk ve ilişkimiz başladı. İki muhteşem aileyi birleştirdik, sayısız kahkaha attık, harika arkadaşlar edindik ve bize inanılmaz fırsatlar bahşedildi. Bugün bir sonraki adımımızı birlikte ama ayrı yollara atıyoruz" demişti.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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