49 yaşındaki Applegate, "Merhaba arkadaşlar. Birkaç ay önce MS teşhisi konuldu. Bu tuhaf bir yolculuk." dedi. Applegate, MS hastası olan birçok kişiden büyük destek gördüğünü de söyledi. Ünlü aktris, bunun zorlu bir yol olduğunu vurguladı ve yolun ne olursa olsun devam ettiğini de sözlerine ekledi.