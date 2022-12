'Married With Children', "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead", 'The Big Hit', 'Grand Theft Parsons' ve 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' gibi yapımlarla tanınan Christina Applegate, geçtiğimiz yıl ağustos ayında MS (Multipl skleroz) hastalığına yakalandığını ve bastonsuz yürüyemediğini açıklamıştı.