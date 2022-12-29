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Christina Applegate hastalığı hakkında konuştu: Artık engelliyim

Christina Applegate: Artık engelliyim

2008'de meme kanserini yenen Christina Applegate, geçtiğimiz yıl MS (Multipl skleroz) hastalığına yakalandığını duyurmuştu. Bastonsuz yürüyemediğini söyleyen Applegate, hastalığıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu: "Artık engelliyim ama insanlar yanımda rahat etsin istiyorum"

Giriş: 29.12.2022 - 09:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Married With Children', "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead", 'The Big Hit', 'Grand Theft Parsons' ve 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' gibi yapımlarla tanınan Christina Applegate, geçtiğimiz yıl ağustos ayında MS (Multipl skleroz) hastalığına yakalandığını ve bastonsuz yürüyemediğini açıklamıştı.

  • "MİZAH BANA KALKAN OLUYOR"

    Applegate, hastalığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 51 yaşındaki oyuncu, multipl skleroz teşhisi aldıktan sonra, insanların onun yanındayken daha rahat hissetmelerini sağlamak için mizahı kullanmaya başladığını söyledi. "Mizah bana kalkan oluyor, beni ayakta tutuyor, ama tabii ki, içten içe bazı şeyleri hissediyorsunuz” diyen Applegate “Bunu bir şekilde dikkatimi hastalığımdan uzaklaştırmak için yapıyorum ve ayrıca insanların etrafımda olmaktan korkmamasını sağlıyorum” sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlattı.

  • "ARTIK ENGELLİYİM AMA İNSANLAR YANIMDA RAHAT ETSİN İSTİYORUM"

    Komedi yeteneğinin hayatındaki yeni durumu nasıl hafiflettiğini de aktaran Christina Applegate, “İnsanlar beni artık engelli biri olarak görüyorlar ve ben de kendilerini rahat hissetmelerini istiyorum. Buna gülebilmemiz de rahat hissetmenin en iyi yolu” dedi.

  • Applegate, daha sonra “Dürüst olmak gerekirse, geçen yıl MS teşhisi konması ve bedenime, aklıma, ruhuma olanlar inanılmaz zordu. Tabii ki kimsenin yanında olmak ya da bu konuda konuşmak istemiyordum ama işe gitmek ve başladığım diziyi bitirmeye çalışmak inanılmaz derecede zordu” diyerek hastalığına rağmen son sezonunun çekimlerini tamamladığı dizisini de anlattı.

    Christina Applegate ayrıca diziye geri dönmesinin ona duygularını ifade etmesi için bir çıkış yolu sağladığını açıkladı.

  • HASTALIĞINI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

    Applegate, hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyurmuştu: "Merhaba arkadaşlar. Birkaç ay önce MS teşhisi konuldu. Bu tuhaf bir yolculuk."

  • MS (Multipl Skleroz) HASTALIĞI NEDİR?

    Multipl skleroz, merkezi sinir sistemine saldıran kronik bir hastalıktır. Beyin, omurilik ve optik sinirleri etkiler. Yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkan MS, sinir sistemini zayıflatan bir hastalık.

    Christina Applegate, MS hastası olan birçok kişiden büyük destek gördüğünü de söylemişti. Ünlü oyuncu, bunun zorlu bir yol olduğunu vurguladı ve yolun ne olursa olsun devam ettiğini de sözlerine eklemişti.

  • MEME KANSERİNİ YENMİŞTİ

    Öte yandan Applegate, 2008 yılında meme kanserine yakalanmış ve tedavinin bir parçası olarak iki memesini birden aldırmıştı.

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