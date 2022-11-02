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Christina Applegate: Bastonsuz yürüyemiyorum - Magazin haberleri

Christina Applegate: Bastonsuz yürüyemiyorum

2008'de meme kanserini yenen Christina Applegate, geçtiğimiz yıl MS (Multipl skleroz) hastalığına yakalandığını duyurmuştu. Tedaviye başlamak için o dönem rol aldığı diziye beş aylığına ara veren ünlü oyuncu, artık bastonsuz yürüyemediğini açıkladı

Giriş: 02.11.2022 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Married With Children', "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead", 'The Big Hit', 'Grand Theft Parsons' ve 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' gibi yapımlarla tanınan Christina Applegate, geçtiğimiz yıl ağustos ayında MS (Multipl skleroz) hastalığına yakalandığını açıklamıştı. 

  • O dönem rol aldığı 'Dead To Me' adlı diziye beş aylığına ara veren Applegate, tekrar çekimlere döndüğünde yaşadığı zorlukları ve son durumunu The New York Times'a anlattı.

  • "BASTONSUZ YÜRÜYEMİYORUM"

    50 yaşındaki oyuncu, "İlk defa biri beni olduğum gibi görecek. Neredeyse 20 kilo aldım ve bastonsuz yürüyemiyorum. İnsanların tüm bunların farkında olduğumu da bilmesini istiyorum" dedi.

  • Hastalığın ilk dönemlerinden bahseden Christina Applegate, "Bir yükümlülüğüm vardı. Bana, 'Duralım. Bitirmemize gerek yok. Daha önce kaydedilmiş görüntülerle birkaç bölüm yapalım' diyorlardı ama onlara 'Hayır' dedim. 'Yapacağız, ama benim şartlarıma göre yapacağız' dedim" açıklamasında bulundu.

  • "NEREDEN BİLECEKTİM Kİ?"

    Oyuncu ayrıca dizisinin ilk sezonunda çektiği bir dans sahnesi sırasında dengesini kaybettiğini de anlatıp, aslında hastalığının bazı semptomlarının o zaman ortaya çıkmaya başladığını ifade ederek "Keşke buna dikkat etseydim. Ama nereden bilecektim ki?" dedi.

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