Christie Brinkley: Kızımın muayenesi sırasında kanser olduğumu öğrendim

"ERKEN YAKALADIK"

Şakağının bandajlı olduğu görülen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayan Christie Brinkley; "Benim için iyi haber. Bazal hücreli karsinomu erken yakaladık" ifadelerini kullandı. Brinkley, fotoğrafına ayrıca; "Ve kanseri ortadan kaldıran ve beni mükemmel bir şekilde diken harika doktorlarım vardı" notunu düştü.

Cilt Kanseri Vakfı'na göre bazal hücreli karsinom; cilt kanserinin en yaygın şekli ve tüm kanserler arasında en sık görülen şekli.