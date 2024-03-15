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        Haberler Dünyadan Christie Brinkley: Kızımın muayenesi sırasında kanser olduğumu öğrendim - Magazin haberleri

        Christie Brinkley: Kızımın muayenesi sırasında kanser olduğumu öğrendim

        Kızının rutin kontrolü için hastaneye giden emekli model Christie Brinkley, muayene sırasında kendisine cilt kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:21
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        • 1

          1970'lerin en gözde modelleri arasında yer alan Christie Brinkley, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini üzdü.
          70 yaşındaki emekli model, kızının rutin muayenesi için hastaneye gittiğinde kendisi de muayene oldu. Brinkley, muayene sonrasında cilt kanseri olduğunu öğrendi.

        • 2

          "ERKEN YAKALADIK"

          Şakağının bandajlı olduğu görülen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayan Christie Brinkley; "Benim için iyi haber. Bazal hücreli karsinomu erken yakaladık" ifadelerini kullandı. Brinkley, fotoğrafına ayrıca; "Ve kanseri ortadan kaldıran ve beni mükemmel bir şekilde diken harika doktorlarım vardı" notunu düştü.

          Cilt Kanseri Vakfı'na göre bazal hücreli karsinom; cilt kanserinin en yaygın şekli ve tüm kanserler arasında en sık görülen şekli.

        • 3

          Christie Brinkley, kansere erken yakalandığı için şanslı olduğunu söyledi. Brinkley; "Doktor çillerin her birine bir büyüteçle bakıyordu. Bu benim randevum değildi bu yüzden hiçbir şey söylemeyecektim ama sonunda ona sadece küçük bir noktaya bakıp bakamayacağını sordum" dedi.

        • 4

          Christie Brinkley; "Şöyle bir baktı ve biyopsi yapılması gerektiğini hemen anladı. O zaman ve orada yaptı" ifadelerini kullandı. Brinkley, hayranlarını düzenli kontrol yaptırmaya ve güneş koruma faktörlü krem kullanmaya çağırdı.

        • 5

          "Sizin için iyi haber şu ki; güneşten korunma konusunda özenli davranarak tüm bunlardan kaçınabilirsiniz" diyen Christie Brinkley son olarak "Ve düzenli olarak tüm vücut kontrolleri yapmak... Bu bir zorunluluk" ifadelerini kullandı.

        • 6

          ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

          İlk evliliğini 1973 - 1981 yılları arasında François Allaux ile yapan Christie Brinkley, 1985'te de şarkıcı Billy Joel, ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, 1994'te yollarını ayırmıştı. İkilinin, Alexa Ray adında bir kızı bulunuyor.

          Daha sonra Richard Taubman ile evlenen Christie Brinkley, bu ilişkiyi de bir yıl sonra noktalamıştı.

        • 7

          Christie Brinkley, 1996 - 2008 arasında da oyuncu Peter Cook ile evli kalmıştı.

          Brinkley, Peter Cook'tan da 2008'de boşanmıştı. İkilinin Jack Paris ile Sailor Lee adında iki çocuğu bulunuyor.

          Fotoğraflar: Instagram, Avalon, Mega

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