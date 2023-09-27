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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Christian Wulff, Galatasaray'ı ziyaret etti - Galatasaray Haberleri

        Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Galatasaray Kulübünü ziyaret etti

        Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Galatasaray Kulübüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 19:29 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:29
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        Christian Wulff, Galatasaray'ı ziyaret etti
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilen ziyaret öncesi Christian Wulff ve beraberindeki heyet, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezdi.

        Christian Wulff, daha sonra Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile görüştü.

        Görüşmede ikili ilişkilerin daha iyiye gitmesi yönünde istişarede bulunuldu.

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