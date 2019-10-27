Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken Luyindama maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

“Burada üç puan kaybettik. Futbolda bunlar var tabii ki. 1-0 yenildik ancak sadece bir maç kaybettik. Şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz. Futbolda her dakikada gol yiyebiliyorsunuz. Biz bu maçtan derslerimizi çıkarıp; kendi payımıza düşeni yapıp, çalışmaya devam edeceğiz.”