Christian Eriksen'e Galatasaray kancası!
10 numara transferi için fırsat kovalayan Galatasaray'ın gündemine Christian Eriksen geldi!
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Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Manchester United'ın futbolcusu Christian Eriksen'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
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Eurosport'ta yer alan habere göre, orta saha kurgusuna takviyede bulunmayı hedefleyen Galatasaray, gündemine Christian Eriksen'i aldı.
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Sarı-kırmızılıların, Manchester United'da forma giyen tecrübeli orta sahanın peşine düştüğü ve ilk görüşmelerin gerçekleştiği iddia edildi.
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Haberin detayında ise Türkiye'de 9 Şubat'a kadar devam eden transfer döneminde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yapıldı.
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31 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Eriksen, bu sezon Manchester United forması ile 19 maçta süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
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