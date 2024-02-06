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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Christian Eriksen'e Galatasaray kancası! - Galatasaray Haberleri

        Christian Eriksen'e Galatasaray kancası!

        10 numara transferi için fırsat kovalayan Galatasaray'ın gündemine Christian Eriksen geldi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 13:14 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:14
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          Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Manchester United'ın futbolcusu Christian Eriksen'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

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          Eurosport'ta yer alan habere göre, orta saha kurgusuna takviyede bulunmayı hedefleyen Galatasaray, gündemine Christian Eriksen'i aldı.

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          Sarı-kırmızılıların, Manchester United'da forma giyen tecrübeli orta sahanın peşine düştüğü ve ilk görüşmelerin gerçekleştiği iddia edildi.

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          Haberin detayında ise Türkiye'de 9 Şubat'a kadar devam eden transfer döneminde bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

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          31 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Eriksen, bu sezon Manchester United forması ile 19 maçta süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

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