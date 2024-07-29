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        Haberler Spor Futbol İngiltere Christian Eriksen'den transfer açıklaması - Futbol Haberleri

        Christian Eriksen'den transfer açıklaması

        Manchester United'ın 32 yaşındaki Danimarkalı futbolcusu Christian Eriksen, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 22:52 Güncelleme: 29.07.2024 - 22:52
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        Eriksen, geleceği hakkında konuştu!
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        İngiliz devi Manchester United'da top koşturan Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "1 YIL DAHA SÖZLEŞMEM OLDUĞU İÇİN KALACAĞIM"

        Manchester United'ın kendisini 5 milyon euro karşılığında gözden çıkardığı iddialarına yanıt veren Eriksen, "Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmem var. Yani bana göre 1 yıl daha Manchester United oyuncusu olarak kalacağım." dedi.

        İngiliz basınında yer alan haberlerde 32 yaşındaki orta saha ile Ajax ve Anderlecht'in ilgilendiği belirtilmişti.

        Danimarkalı yıldız, 2022 yılında Brentford'dan bedelsiz transfer edilmişti. İngiliz ekibinde 72 maça çıkan Eriksen, 3 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

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