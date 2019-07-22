Christian Benteke, Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından spor gündemine yerleşti. Premier League ekiplerinden, Crystal Palace'da forma giyen Christian Benteke için Comolli'nin adım attığı iddia edildi. İşte Christian Benteke ile ilgili detyalar...

CHRISTIAN BENTEKE KİMDİR?

Christian Benteke Liolo 3 Aralık 1990'da Kongo'da doğdu. Premier League ekiplerinden, Crystal Palace'da forma giymektedir.

Kinşasa'da doğan Benteke, Eyll 2007 tarihinde Standard Liège'den KRC Genk'e transfer oldu. 2007-08 sezonunda toplam 251 dakika forma giydi. İki yıl sonra Standard Liège'e geri döndü. 7 Ağustos 2009 tarihinde KV Kortrijk'e bir sezonluğuna kiralandı. 1 Eylül 2010 tarihinde, Aloys Nong adlı oyuncuyla takas yoluyla Christian Benteke KV Mechelen'e kiralandı. 2011 yılında tekrar Genk'e döndü ve o sezon 37 maçta forma giydi, 19 gol attı.

Aston Villa

31 Ağustos 2012'de 7 milyon £ karşılığında Premier League kulüplerinden Aston Villa ile dört sezonluk sözleşme imzaladı. Benteke Premier Lig'de oynayacak olmanın gerçek bir rüya olduğunu söyledi ve KRC Genk'e teşekkür etti. Benteke Aston Villa'daki ilk golünü 15 Eylül 2012 tarihinde 2-0 yendikleri Swansea City maçında attı. Avusturyalı forvet Andreas Weimann'ın yerine oyuna girmişti. Villa teknik direktörü Paul Lambert Benteke'nin o maçtaki performansını övdü. Ligdeki ikinci golünü ise 1-1 berabere kaldıkları Norwich City maçında attı. Benteke ayrıca Lig Kupası'ndaki Swindon Town maçında 2 gol atarak 3-2'lik galibiyete katkıda bulundu. Ligdeki üçüncü golünü 27 Kasım 2012'de Reading ile yaptıkları maçta attı. Aston Villa maçı Benteke'nin tek golüyle 1-0 kazanmış oldu. Benteke Lig Kupası'nda Carrow Road'da Norwich City ile yaptıkları maçta Villa'nın dördüncü golünü attı. Benteke Premier League'e 15 Aralık'ta Anfield'de Liverpool'u 3-1 yendikleri maçta iki gol atarak iyi bir başlangıç yaptı. Ayrıca iki golünün yanında Villa'nın ikinci golünde Andreas Weimann'a asist yaptı. Paul Lambert onun için 'Benteke inanılmazdı' dedi. Ancak üç maç boyunca gol atamadıktan sonra Swansea City ile 2-2 berabere kaldıkları maçta penaltıdan gol atarak üç maçlık gol orucunu bozdu. Benteke onuncu golünü ise West Brom ile 2-2 berabere kaldıkları maçta attı.

Aston Villa'da 101 resmi maçta 49 gol ve 13 asist yaptı ve bu takımda 3 yıl geçirdi.

Liverpool

22 Temmuz 2015'te, bonservis ile toplam 46,50 milyon € karşılığın'da; Liverpool ile sözleşme imzaladı. İlk resmi maçına Stoke City karşısında çıktı. Sekiz sonra Liverpool için ilk golünü Bournemouth karşısında attı.

Crystal Palace FC

20 Ağustos 2016 tarihinde İngiltere Premier League ekibi Crystal Palace'a 32 milyon pound karşılığında 4 senelik sözleşme imzaladı.