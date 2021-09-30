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Chrissy Teigen kaybettiği oğlunu andı: Bana hayal edebileceğim en büyük acıyı verdin - Magazin haberleri

Chrissy Teigen kaybettiği oğlunu andı

'Jack' adını verdiği oğlunu dünyaya getiremeden kaybeden model Chrissy Teigen, bebeğinin ölüm yıl dönümünde duygusal bir yazı kaleme aldı. Teigen, oğluna "Hayal edebileceğim en büyük acıyı verdin." sözleriyle seslendi

30.09.2021 - 12:32 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü model Chrissy Teigen, hayatının en acılı yıl dönümünü yaşıyor. Geçen sene ekim ayında üçüncü çocuğuna kavuşmak için gün sayarken doğumdan önce bebeğini kaybeden Teigen, oğlunu duygusal bir paylaşımla andı.

  • "HAYAL EDEBİLECEĞİM EN BÜYÜK BİR ACI"

    Müzisyen eşi John Legend ile hastane yatağında çekilen bu fotoğrafı yayınlayan ünlü model, gönderisine "Ve neredeyse sahip olacağımız oğlumuza... Bir yıl önce sen bana hayal edebileceğim en büyük acıyı verdin." diye yazdı.

  • "BUNU İSTEMESEM BİLE..."

    Chrissy Teigen daha sonra da sözlerine ölen bebeğinin, kendisine bu kadar büyük bir acıdan sonra bile hayatta kalabileceğini gösterdiğini ekledi. Teigen, mesajını "Bunu istemesem bile..." diye sürdürdü.

  • "ANNE VE BABAN SENİ SONSUZA KADAR SEVECEK"

    Bebeğine bakamadığını belirten Chrissy Teigen, "Ama sen geldin ve gittin. Bana kendimi sevmeyi ve kendime bakmayı, çünkü bedenlerimizin değerli ve hayatın bir mucize olduğunu gösterdin." ifadelerini kulllandı. Teigen, mesajını "Anne ve baba seni sonsuza kadar sevecek." sözleriyle sonlandırdı.

  • ELEŞTİRİLMİŞTİ

    Öte yandan Teigen'ın bebeğini kaybettikten sonra hastane odasından yaptığı paylaşımlar, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti.

    Instagram hesabından yaşadığı üzücü deneyimini anlatan bir makale yayınlayan Chrissy Teigen, aynı zamanda neden o fotoğrafları paylaştığını da açıklamıştı.

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