"BU ANI SONSUZA KADAR HATIRLAMAK İSTEDİM"



Teigen, o an derin acısı içinde yanında olan annesi ve kocasından kendilerini çekmesini istediğini belirterek, eşi John Legend'ın tedirgin olduğunu ancak modeli kırmadığını belirtmişti.

Chrissy Teigen, bu durumu şu sözlerle açıklamıştı:



Bu anı sonsuza kadar hatırlamak istediğimi biliyordum. Tıpkı evlendiğimiz gün birbirimize verdiğimiz o öpücüğü hatırlamak istediğim gibi. Luna ve Miles'ın doğumundan sonra döktüğümüz gözyaşlarını hatırlamak istediğim gibi. Ve bu hikayeyi paylaşmam gerektiğini kesinlikle biliyordum.