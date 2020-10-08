"SENİ HER ZAMAN ÇOK SEVECEĞİZ"

Teigen, ardından kaybettiği bebeği için, "Hayatta kalabilmen için ihtiyacın olan evi sana veremediğimiz için çok üzgünüm. Seni her zaman çok seveceğiz" satırlarını yazmıştı.

Hastane çıkışında Twitter hesabından da bir paylaşımda bulunan model, "Hastaneden eve bebeksiz olarak gidiyoruz. Bu nasıl gerçek olabilir?" sözleriyle takipçilerini duygulandırmıştı.