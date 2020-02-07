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2013 yılında ünlü şarkıcı John Legend ile nikah masasına oturan Chrissy Teigen, kalçasında eşinin kalpli bir fotoğrafının olduğu bir tayt yaptırdı.

Teigen, özel siparişini giyerek verdiği pozu, "Biz olsun... Gerçekten eve gönderilen rastgele şeyler" notuyla sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.