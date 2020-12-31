Öte yandan Chrissy Teigen, yaşadığı zor günlerin ardından Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini duygulandırmıştı.

Teigen, aynada önünde çekildiği karesine şu notu düşmüştü:



Artık hamile olmamama rağmen aynadaki bu halim bana o günleri hatırlatıyor. Dürüst olmak gerekirse neden karnım şiş hiçbir fikrim yok.

Sadece moral bozucu... Hamile olmayı çok ama çok seviyorum. Maalesef bir daha hamile kalamayacağım. İki çocuğum olduğu için şanslıyım.