Chrissy Teigen 3. kez anne oluyor - Magazin haberleri

Chrissy Teigen ve John Legend çifti, üçüncü kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor.

4 yaşında Luna isimli kızları ve 2 yaşında Miles isimli oğulları olan çift, üçüncü çocuklarına "Merhaba" demeye hazırlanıyor.

John Legend'in Wild isimli yeni single'ı için birkaç gündür sosyal medya üzerinden heyecanlı bir geri sayım başlatan Chrissy Teigen, tüm ailenin rol aldığı klipte, büyüyen karnını gözler önüne serdi.