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Chris Noth 'taciz' suçlamaları sonrası diziden kovuldu!

"Sex And The City"nin ve 9 Aralık'ta gösterilmeye başlanan devamı "And Just Like That..."in yıldızlarından biri olan Chris Noth, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanmıştı. Oyuncu, iddiaların ardından rol aldığı diziden kovuldu ve şirketi için yaptığı satış anlaşması da iptal edildi. Ayrıca Noth'un set arkadaşları Sarah Jessia Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis, Chris Noth'a yönelik "taciz" ve "tecavüz" iddiasında bulunan kadınların yanında olduklarını belirtti

21.12.2021 - 17:19 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dönemin efsane dizilerinden "Sex and the City"nin devamı niteliğindeki "And Just Like That..." seyirciyle buluşmuştu. Yapımın ekrana gelmesinin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise dizide "Bay Big" (Mr. Big) karakterini oynayan Chris Noth hakkında iki farklı kadından cinsel taciz iddiası gelmişti.

  • ROL ARKADAŞLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

    Noth'un, "Sex and the City"de ardından da onun devamı niteliğindeki "And Just Like That..." adlı yapımdaki üç rol arkadaşı Sarah Jessia Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

  • "SON DERECE ÜZGÜNÜZ"

    Oyuncunun rol arkadaşları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları ortak açıklamada, Noth'a yönelik "taciz" ve "tecavüz" iddiasında bulunan kadınların yanında olduklarını belirtti. Parker, Nixon ve Davis, yayınladıkları gönderide, bu iddiaları duydukları için son derece üzgün olduklarını da dile getirdi.

    Acı dolu deneyimlerini paylaşan üç kadını desteklediklerini vurgulayan ünlü oyuncular, bu yüzden her üç iddia sahibini de takdir ettiklerinin altını çizmeyi ihmal etmedi.

  • KARİYERİ SALLANTIDA

    Ayrıca hakkındaki tüm bu iddialar Chris Noth'un kariyerini de olumsuz etkiledi. Noth'un bağlı bulunduğu ajans, onunla yollarını ayırdığını duyurdu.

    67 yaşındaki Chris Noth, iddialar nedeniyle rol aldığı "The Equalizer" adlı dizinin kadrosundan da kovuldu. Ünlü oyuncunun cephesinde bir başka olumsuzluk daha yaşandı.

    Alkollü içki markasını 12 milyon dolara satın almaya hazırlanan şirket de, Noth ile anlaşmasını iptal etti.

  • "KONUŞMAYA KARAR VERDİLER"

    "The Hollywood Reporter"a konuşan bu iki kadının ifadelerine göre; bu taciz olaylarının biri 2004, diğeri ise 2015 yılında meydana gelmişti.

    İki kadının birbirini tanımadığını ve suçlamaların arasında yıllarca zaman farkı olduğunu belirten "The Hollywood Reporter", iki kadının da “And Just Like That...” dizisinin, acı anılarını hatırlatmasından dolayı konuşmaya karar verdiğini yazmıştı.

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