Bir dönemin efsane dizilerinden "Sex and the City"nin devamı niteliğindeki "And Just Like That..." seyirciyle buluşmuştu. Yapımın ekrana gelmesinin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise dizide "Bay Big" (Mr. Big) karakterini oynayan Chris Noth hakkında iki farklı kadından cinsel taciz iddiası gelmişti.