"SON DERECE ÜZGÜNÜZ"

Oyuncunun rol arkadaşları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları ortak açıklamada, Noth'a yönelik "taciz" ve "tecavüz" iddiasında bulunan kadınların yanında olduklarını belirtti. Parker, Nixon ve Davis, yayınladıkları gönderide, bu iddiaları duydukları için son derece üzgün olduklarını da dile getirdi.

Acı dolu deneyimlerini paylaşan üç kadını desteklediklerini vurgulayan ünlü oyuncular, bu yüzden her üç iddia sahibini de takdir ettiklerinin altını çizmeyi ihmal etmedi.