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Chris Noth hakkında iki ayrı 'cinsel taciz' iddiası!

"Sex And The City"nin ve 9 Aralık'ta gösterilmeye başlanan devamı "And Just Like That..."in yıldızlarından biri olan Chris Noth, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandı

17.12.2021 - 17:56 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dönemin efsane dizilerinden ‘Sex and the City’nin devamı niteliğindeki "And Just Like That..." seyirciyle buluştu. Yapımın ekrana gelmesinin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise dizide "Bay Big" (Mr. Big) karakterini oynayan Chris Noth hakkında iki farklı kadından cinsel taciz iddiası geldi.

  • "The Hollywood Reporter"a konuşan bu iki kadının ifadelerine göre; bu taciz olaylarının biri 2004, diğeri ise 2015 yılında meydana geldi.

    İki kadının birbirini tanımadığını ve suçlamaların arasında yıllarca zaman farkı olduğunu belirten "The Hollywood Reporter", iki kadının da “And Just Like That...” dizisinin, acı anılarını hatırlatmasından dolayı konuşmaya karar verdiğini yazdı.

  • "İÇİMDE BİR ŞEYLER UYANDI"

    "Delocated", "Whitney" ve "New Girl" adlı dizilerle tanınan Zoe Lister Jones, Chris Noth'un kendisine yönelik tacizinin 2004 yılında meydana geldiğini söyledi.

    "The Hollywood Reporter"a konuşan Lister Jones, Noth ile yaşadığı deneyimi içine attığını anlattı. Ancak "And Just Like That" adlı yapımda onu tekrar görmenin içinde bir şeyleri uyandırdığını ve Noth'un gerçekte nasıl biri olduğunu herkese göstermek için iyi bir zaman olduğuna inandığını belirtti.

  • "BENİMLE FLÖRT EDERDİ"

    Zoe Lister Jones'un iddiasına göre; 22 yaşında Los Angeles’a yeni taşındığı sırada Noth ve diğer ünlülerle iş yapan "yüksek profilli bir firmada" çok önemli olmayan bir pozisyonda çalışıyordu. Lister Jones, o dönemde olup, bitenleri, "Masamın yanından geçip benimle flört ederdi. Bir şekilde telefon numaramı rehberden almış, iş telefonuma mesaj bırakıyordu. Patronum ‘Mr. Big size sesli mesaj bırakıyor' diyordu." sözleriyle anlattı.

  • "ARKADAŞININ YAŞADIĞI APARTMANA DAVET ETTİ"

    Adı verilmeyen patron, Noth ve Zoe'nin etkileşimde bulunduğunu gördüğünü ve Noth’un "flörtümsü" sesli mesajlarını duyduğunu ancak bunun tuhaf olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

    Zoe Lister Jones'un o sıradaki patronu bu davranışı endişe verici bulmadığını çünkü Noth’un onlar için bir tanrı gibi olduğunu söyledi.

    Jones, "The Hollywood Reporter"a "Noth ile birçok karşılaşmasının New York'ta gerçekleştiğini anlattı. Oyuncu, bir keresinde Noth'un kendisini, bir arkadaşının yaşadığı Batı Hollywood’daki bir apartmana davet ettiğini de sözlerine ekledi.

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