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Chris Hemsworth'tan kar banyosu paylaşımı

'Thor'un yıldızı Chris Hemsworth, ailesi ve dostlarıyla kayak tatiline çıktı. Eğlenceli kareleri takipçileriyle de paylaşan Hemsworth, tişörtünü çıkarıp bir arkadaşıyla karların üstünde poz verdi

31.12.2021 - 10:50 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2011 yılından beri Marvel filmlerinde 'Thor' karakterini canlandıran ünlü aktör Chris Hemsworth, Noel tatilini ailesi ve dostlarıyla kayak yaparak değerlendiriyor.

  • KAR BANYOSU

    Keyifli anlarını Instagram hesabından da yayınlayan Hemsworth, bir arkadaşıyla tişörtünü çıkarıp karların üstüne uzandı.

    Ünlü isim, gözlerini kapatmış ve meditasyon yapar gibi göründüğü fotoğrafına, "Buz banyosu eski haber. 2022’de hep kar banyosu." notunu düştü. 

    Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören 38 yaşındaki oyuncuya, "Bu acı verici görünüyor." ve "Biz de burada üşüdük." yorumları yapıldı.

  • HER YIL KAYAK TATİLİ YAPIYOR

    Öte yandan 2010 yılından beri model Elsa Pataky ile mutlu bir evlilik sürdüren Chris Hemsworth, her yıl ailesiyle birlikte Noel'de kayak tatili yapıyor.

  • ÜÇ ÇOCUK BABASI

    Ünlü çiftin; Sasha ve Tristan adında 7 yaşındaki ikizlerinin yanı sıra 9 yaşında India Rose adında bir kızı bulunuyor.

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