CHP’nin Suriye Konferansı 17 Eylül’de İstanbul’da

21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuyu tüm bileşenleri ve nedenleri ile birlikte ele almak için Cenevre benzeri Suriye Konferansı düzenleme kararını bu sütundan kendi ağzından ilk duyuran olmuştum.
Genel Başkan Yardımcısı, emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz bir süredir yoğun hazırlık içindeydi; sonunda Suriye Konferansı ile ilgili çalışmalar tamamlanmış ve 17 Eylül’de İstanbul’da yapılmasına karar verilmiş.
Çeviköz, Suriye sahasında olan tüm kesimlerin davet edildiği bir konferans olacağını belirtti.
Sadece sahada olanlar değil, konu ile ilgili akademisyenler ile sivil toplum kuruluşlarının da davet edildiğini belirtti.
“CHP lideri, ‘PYD/YPG hariç, Şam yönetiminden diplomat davet edeceğiz’ demişti, gelecek olan var mı?” diye sordum.
Çeviköz çalışmaların devam ettiğini, gelmelerinin önündeki sorunların kaldırılması için uğraş verildiğini belirterek, “Ama onların görüşlerini de aktaracak kesimler kesinlikle bulunacak” dedi.
Bunun ötesindeki sorularıma diplomatik ketumluğunu yine ustaca kullanıp yanıt vermemeyi tercih etti.
Konferans ile ilgili çalışmaların organizasyonu ile ilgilenen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa da çalışmaların sürdüğünü belirtmekle yetindi.
ŞAM’DAN GELEN VAR MI?
CHP koridorlarına yansıyan haberler eğer gerçeği yansıtıyorsa Şam yönetiminin Türkiye’ye gelişiyle ilgili vize sorununun aşılması gerekiyor.
Çünkü her iki ülkenin büyükelçilik ve konsoloslukları uzun yıllardır kapalı olduğu gibi diplomatik ilişki de kesilmiş bulunuyor; sadece Rusya’nın arabuluculuğu ile sağlanan, o da gerektiğinde gerçekleşen istihbarat ve askeri personel teması sürüyor.
Son dönem İdlib alanındaki gelişmeler bugüne kadar sağlanan teması da gittikçe zora sokuyor.
Ancak unutulmamalı ki Suriye sahasındaki en iyi birliktelikler de en üst düzeyde yaşanan sert gerilimler sonrası gelişiyor.
Örnek mi, uçak düşürülmesi sonrası Moskova ve son dönem PYD bölgesine girme hazırlığı yapılırken Washington ile gelişen işbirliği…
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