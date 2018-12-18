18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
CHP’den beklenirken İYİ Parti, Bodrum’da başkan adayını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu yapan İYİ Parti Genel Merkez Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Bodrum’da bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Nevzat Kanber, şunları dile getirdi: “Bodrum Belediye Başkan Aday Adayımız 2004-2014 yılları arasında Konacık Belediye Başkanlığı yapmış, başarılı, adil, toplumsal barışı önde tutan, çalışkan, çevreye ve doğaya duyarlı, mimari estetiğe önem veren, hizmette eşitlik ilkesini kendisine görev edinerek hareket etmiştir. Adayımız “Belediyecilik, insan hayatını kolaylaştırma sanatıdır” sözünün sahibi Harita Mühendisi, Trafik Planlama Uzmanı, Mahalli İdareler ve Şehircilik Uzmanı Sayın Mehmet Tosun’dur.”
TOSUN: YIPRANAN İTİBARI DÜZELTECEĞİZ
İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Tosun şu açıklamayı yaptı: “Tarafsız kamuoyu şirketleri tarafından yapılan araştırmalarda Bodrumlu hemşerilerimizin yüzde 60’ı Mehmet Tosun’a oy veririm diyor. İşte ondan sonra biz umuda, iyiye, iyi belediyeciliğe olan yolculuğumuzu Bodrum’da İYİ Parti çatısı altında, birlikte başarmaya karar verdik. Bodrum Belediyesinin sokakta yıpranan itibarını, belediye personeli ile birlikte yeniden tesis edeceğiz. Sizi Bodrum Belediyesi ile buluşturacağız. Son dönemlerde ulusal basında sel baskınları, temel belediye hizmetlerini yapamayan haber özetleriyle, çöpünü toplayamayan, çevre temizliğini yapamayan, betona yenik düşen, doğayı ve çevreyi koruyamayan belediyecilik anlayışına son vereceğiz. Biz bu filmi 5 yıl izledik. Bir daha bize dayatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Temel belediye hizmetleri başta olmak üzere, yol, kaldırım, yeşil alan düzenlemelerini öncelikle hangi kurumla işbirliği yapılacaksa o kurumla birlikte yapacağız. Şahsımız öncülüğünde kurulacak Bodrum’u yönetecek kadronun, partizanlıktan uzak, herkese eşit mesafede duran, hakkınızı hukukunuzu koruyan, hiçbirinize belediyeye geldiğinizde partisini sormayan, çalışkan, üretken, insan odaklı bir belediyecilik vizyonu olacağını bugünden söz veriyorum.”
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