        CHP'de delegeler olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı

        CHP'de delegeler olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı

        CHP'li delegeler olağanüstü kurultay talebiyle dilekçe imzalamaya başladı

        Giriş: 05.09.2025 - 16:34 Güncelleme: 05.09.2025 - 16:37
        CHP'de olağanüstü kurultay talebi
        CHP’li delegeler İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınmasına yönelik kararın ardından, olağanüstü kurultay talebinde bulundu.

        CHP’de bazı delegelerin imza attığı dilekçede, “Bazı çevrelerin kurultay hakkında gerçeğe aykırı, iftira ve dedikodular, yargıyı da araç kılarak partiye karşı topyekun bir saldırı haline dönüşmüştür” denildi.

        Dilekçede öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla 21’inci olağanüstü kurultayın da gerçekleştiği kaydedildi. Olağanüstü kurultayın, “Başta genel başkan olmak üzere, delegelerin parti organlarına tam bir güveni olduğunu tekrar gösterdiği” belirtildi.

        Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Eskişehir delegesi Kazım Kurt: "Cumhuriyet Halk Partisi’nde olağanüstü kurultay talebimiz doğrultusunda Eskişehir delegeleri olarak bizler de noter huzurunda imzalarımızı attık. Demokrasiye ve kurultay iradesine inanan partililer olarak, sürece katkı sunmanın sorumluluğunu yerine getirdik" diye konuştu.

        #chp olağanüstü kurultay
        #haberler
