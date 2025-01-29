CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık kuracaklarını açıkladı.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması Haberi Görüntüle

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ÜYELER CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN OY KULLANACAK

1 milyon 600 bin üye sandık başına gidecek. Edinilen bilgiye göre nisan sonu itibariyle tamamlanması beklenen süreç için bir hafta içinde takvim açıklanacak. O takvimde oy kullanabilecek üyeler için bir tarih belirlenecek, o tarihten sonra üye olanlar oy kullanamayacak.

CHP KAYNAKLARI: ÖZGÜR ÖZEL ADAY OLMACACAK

Amaç, yüzlerce aday çıkmasının önüne geçmek. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise hiçbir şart ve koşulda aday olmayacağı belirtiliyor. Örgüt denetiminde yapılacak ön seçimden çıkan sonuç bağlayıcı olacak. Hangi isim çıkarsa, o isim Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'nin tavsiyesi ile milletvekili grubunu sunulacak. Orada da onaylanması halinde resmiyet kazanacak.

YASADAKİ KRİTERLER DIŞINDA BAZI KRİTERLER GETİRİLECEK

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yasadaki kriterler dışında bazı kriterler getirilecek. O kriterler MYK tarafından netleştirilecek. Belli sayıda parti meclisi üyesi, milletvekili veya üyenin desteği adaylık için aranacak.