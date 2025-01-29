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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci: Kriterleri MYK belirleyecek, Özel aday olmayacak | Son dakika haberleri

        CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci: Kriterleri MYK belirleyecek, Özel aday olmayacak

        CHP, Cumhurbaşkanı adayını yaklaşık bir milyon 600 bin üyesine soracak. Ancak aday olabilmek belli sayıda milletvekili ya da parti meclisi üyesinin desteği şartı getirilecek. Amaç olası bir kaosun önüne geçmek. CHP kaynakları Genel Başkan Özgür Özel'in hiçbir şart ve koşulda aday olmayacağını kaydediyor. Adayın ise nisan sonu itibariyle netleşmiş olması bekleniyor.

        Giriş: 29.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:01
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        CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı nasıl seçilecek?
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık kuracaklarını açıkladı.

        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
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        ÜYELER CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN OY KULLANACAK

        1 milyon 600 bin üye sandık başına gidecek. Edinilen bilgiye göre nisan sonu itibariyle tamamlanması beklenen süreç için bir hafta içinde takvim açıklanacak. O takvimde oy kullanabilecek üyeler için bir tarih belirlenecek, o tarihten sonra üye olanlar oy kullanamayacak.

        CHP KAYNAKLARI: ÖZGÜR ÖZEL ADAY OLMACACAK

        Amaç, yüzlerce aday çıkmasının önüne geçmek. Habertürk'e konuşan CHP kaynakları CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise hiçbir şart ve koşulda aday olmayacağı belirtiliyor. Örgüt denetiminde yapılacak ön seçimden çıkan sonuç bağlayıcı olacak. Hangi isim çıkarsa, o isim Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'nin tavsiyesi ile milletvekili grubunu sunulacak. Orada da onaylanması halinde resmiyet kazanacak.

        CHP'de ön seçim bilmecesi?
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        YASADAKİ KRİTERLER DIŞINDA BAZI KRİTERLER GETİRİLECEK

        Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yasadaki kriterler dışında bazı kriterler getirilecek. O kriterler MYK tarafından netleştirilecek. Belli sayıda parti meclisi üyesi, milletvekili veya üyenin desteği adaylık için aranacak.

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